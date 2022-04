Norbert JACQ

Fondateur/dirigeant/développeur de l'agence immobilière, spécialisée dans l’immobilier ancien. Vieilles pierres à rénover ou rénovées en Lorraine [Vosges, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle] et départements limitrophes (Haute Saône et Haute Marne) ; fermes authentiques, maisons de caractère, demeures de charme, propriétés d’exception...

PIERRES LORRAINES est membre de l'association maisons paysannes de France.

http://www.pierres-lorraines.fr



Mes compétences :

Commercialisation

Gestion de projets internationaux

Mercatique

Communication institutionnelle

Planification

Ressources humaines

Aménagement