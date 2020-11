Sandrine AVERAN

Bonjour et Bienvenue sur mon profil.

Une riche expérience dans le secteur immobilier et le Home Staging, Commerciale depuis + de 20 ans, une bonne carrière dans le tourisme, et une organisation maîtrisée.

Voilà les atouts qui m'ont permis de créer " CheckinRequest" qui permet aux propriétaires de se dégager des contraintes de la location touristique et saisonnière et au Voyageur/locataire d'avoir un meilleur service à son arrivée sur place

Cest un service personnalisé qui sadapte aux besoins de chacun ; propriétaires vivant à létranger, ou en vacances, agences nécessitant dun service à la mesure de leur clientèle.

CheckinRequest reçoit déjà de nombreux voyageurs, du Canada, Brésil, des USA, d'Asie et depuis toute l'Europe!

CheckinRequest accueil aujourdhui dans tout Paris , à Marseille, Nice et st raphael

N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition allant dans ce sens.



Mes compétences :

Vente

Management

Organisation