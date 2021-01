Stéphane VIDONNE

Passionné par mon métier de commercial depuis de nombreuses années maintenant et plus spécialement attiré par le secteur immobilier, j’ai à travers mes différentes missions de négociateur en transactions immobilières et d’expériences réussis, su concilier les nombreuses compétences requises pour atteindre les objectifs fixés, tant au niveau de la prospection foncière pour le compte d’un lotisseur sur la région Auvergne que de la transaction immobilière en agences, et depuis quelques temps maintenant spécialisé dans l'investissement viager.



Mes compétences :

Conseil

Immobilier

Prospection

Vente

Investissement