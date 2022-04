Norbert JACQUEMARD

Chef d équipe maintenance



• Fait respecter les règles de sécurité

• Réalise ou fait réaliser des interventions curatives, préventives ou amélioratives (en interne ou sous traité) sur l’outil de production et les installations générales de l’usine, en terme de priorité et de conformité.

• Anime et gère le personnel de son service

• Définit la maintenance préventive avec le technicien de « méthode maintenance »

• Prépare et suit la maintenance préventive lors des arrêts usine (été/hiver)

• Assure et anime quotidiennement le suivi et la continuité de réalisation des interventions de maintenance (ressources internes ou externes, commande matériel)

• Est l’interlocuteur privilégié de la production sur le suivi des équipements et des infrastructures

• Participe ou organise des réunions de production/maintenance

• Assure de façon autonome des améliorations et/ou des évolutions sur les équipements automatisés après analyse (support méthode maintenance)

• Participe à l’exploitation de la GMAO

• Est soutien technique de la maintenance, d’autres services de la société, voir du groupe.

• Propose un plan de formation annuel du personnel de maintenance

• Propose un plan d’investissement annuel

• Participe aux réceptions et aux formations du personnel sur les nouveaux équipements

• Remplace les techniciens de maintenance au besoin

• Assure la validation, le suivi et la réalisation des BTE



Mes compétences :

Maintenance

Automatisme

Optique