Patrice CHANTON

Large expérience de l'expatriation en Afrique et au Moyen-Orient, principalement en tant que CEO de filiales de deux groupes internationaux : Shell et Holcim.



Cette expérience m'a permis de développer les compétences suivantes :

- Autonomie et sens des responsabilités

- Business development

- Team building d'équipes multiculturelles

- Diplomatie

- Organisation

- Corporate governance

- Résistance au stress dans des environnements difficiles



Je suis intéressé par des challenges similaires et/ou de participer à l'aventure d'une NGO, si possible au départ de Paris



Mes compétences :

Direction générale

Audit

Management

Organisation d'entreprise