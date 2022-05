20 ans d'ingénierie en sécurité incendie principalement dans le tertiaire et plus récemment dans le nucléaire.

Responsable d'affaires chez GLI pour des missions d'AMO (Assistance à maîtrise d'ouvrage) et MOE (maîtrise d'oeuvre).

Coordonnateur SSI (Système de Sécurité Incendie) depuis 15 ans.

Maîtrise des réglementations ERP, IGH et Code du travail ainsi que des normes spécifiques au SSI.