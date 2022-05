Patrice CHARRAIS

L'Homme a le courage et la culture… comme disait André Malraux.

« Qui dialogue avec l'autre, l'étranger, agit au service de la Paix »



Habitué à des terrains dangereux où la vie ne tient qu’à un fil, cette longue proximité avec la guerre lui a donné paradoxalement envie de se mettre « Au service de la Paix et de la Tolérance. »

« Si tu ne veux pas la guerre, prépare la paix. » (« Si non vis bellum, para pacem »)

Ses «semelles de vent» porte sa vie en trois points cardinaux :

- A l'Est (Ukraine, Slovaquie...)

- Au Sud (Maroc...)

- Au Nord (Belgique)



Avant tout humaniste, qui aime ses semblables de toutes origines et de tous les milieux.

Être pacifique et tolérant, ouvert sur le monde et sur les multiples influences culturelles.



Reconnu pour son ouverture aux autres par son sens de l’écoute et sa diplomatie.

Niveau Bac + 3, Grande aisance relationnelle et rédactionnelle;

Rigoureux, curieux, réactif, autonome et à l’aise avec les outils internet.



Centres d'intérêt :

- Affaires internationales et européennes,

- Affaires stratégiques,

- Affaires culturelles et cultuelles,

Fort intérêt pour le numérique et les nouvelles technologies de la communication et de l’information.



Compétences acquises :

Management,

Négociation – Gestion Budgétaire – Logistique,

Traitement de dossiers Administratifs / Techniques / Financiers,

Vente - Enquêtes et sondages.



PROFIL :

Capacité d’écoute, d'analyse et de synthèse - Sens du Contact - Sourire et Dynamisme

Organisation – Méthode – Capacité d’initiative – Réactivité - Prévoyance – Planification

Diplomatie et Discrétion - Intégrité - Relations humaines et sociales – Esprit d’équipe de projet

Maîtrise de l’Informatique (Word/Excel, et Réseaux sociaux)

Langues: Anglais (Niveau moyen conversationnel) - Français (Langue maternelle)

Permis B (1974) - Mobilité (Paris/Ile de France/Étranger) - Casier judiciaire vierge - BNPS





- AGIR AU SERVICE DE LA PAIX - 18 années "au service de la Paix et de la Tolérance."​ (Écrivain - Chercheur)

- Aller sur le terrain/Observer/Ecouter/Dialoguer/Retransmettre/Partager/Agir...

« Immersion en Territoires Hostiles - Chercheur (Dialogue interculturel et inter-religieux.»



Séjours à l'étranger : « Ukraine – Slovaquie (Groupe de Visegrad V4) - Maroc »

« Ukraine-Georgie-Arménie-Moldavie »

« Syrie-Israël-Palestine-Jordanie-Egypte / Mali-Mauritanie-Sénégal / Serbie-Kosovo-Albanie /

Turquie / Bosnie-Herzégovine - Croatie »

« Zone E.M-E.A. Europe, Moyen-Orient (Middle East) et Afrique »

« Moyen-Orient et Afrique du Nord » - « Sahel et Afrique de l'Ouest »

« Zone Amérique du Nord : Canada/Québec et États-Unis/Est »



Fort intérêt pour le numérique et les nouvelles technologies de la communication et de l'information

(Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn…) ;

A l'aise avec les outils internet,

l’actualité en général et la communication « réseaux sociaux, médias web »



Bonnes capacités d'écoute, d'analyse, curiosité, rigueur, organisation, réactif et méthodique ;

De plus, dispose d'une faculté d'adaptation, d'un bon esprit d'équipe, ainsi que d'une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle ;

Intégrité, relations humaines et sociales, diplomatie et discrétion.

Personnel sous sa responsabilité.



Mes compétences :

Stratégie

Service client

Management

Gestion de projet

Viadeo

LinkedIn

Twitter

Réseaux sociaux

Facebook

Microsoft Word

Microsoft Excel

Enquêtes

Vente

Sondages

Géopolitique

Renseignement

Veille