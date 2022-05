Patrice CHATIN

Aujourd'hui, à l'écoute d'opportunités.



Depuis le début de ma carièrre mon parcours est marqué par une évolution constante dans la fonction commerciale aupres des PME.



18 ans d'expérience dans la vente le développement commercial et l'animation d'équipes

Tempérament naturellement leader, fédérateur, organisé, engagé, avec un sens relationnel poussé et d'une capacité forte d’adaptation, doté d’une grande ouverture d’esprit, à l’aise dans tout environnement.

Attiré par de nouveaux challenges.



Domaine de compétences :

- maîtrise des circuits de distributions en B to B.

- Analyse des besoins des marchés et définition d'une offre produit & services adaptée.

- Elaboration d'une politique commerciale, marketing & communication en accord avec la vision

stratégique d'une entreprise.

- Gestion et animation de grands comptes, et de réseaux de distributions.

- Fédérer une équipe autour d’un projet.

- Gestion des relations clients et fournisseurs avec une vision globale des affaires.





Mes compétences :

Développement commercial

International business development

Gestion de Centres de Profit

Négociation commerciale

Management d'équipe

Marketing stratégique