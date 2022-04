Blandine DAVID

Notre studio de création graphique et photographique gère toute la communication pour l'entreprise : photographie publicitaire en studio ou sur site, pack-shot, reportage, décoration de locaux par la photographie, logotype et charte graphique, catalogue, plaquette, affiche, annonce presse, mailing, plv, … Gestion d'impression et de fabrication relatives à la communication.

Notre force est de pouvoir proposer à nos clients un service tout en un, l'avantage pour eux étant d'avoir un seul interlocuteur pour gérer toute leur communication. Ils gagnent par exemple beaucoup de temps pour créer un catalogue : pouvoir se reposer sur une structure qui gère la prise de vue et son traitement, la créa, la mise en page, et la production, c'est irremplaçable! Une réelle relation de collaboration s'instaure avec nous. Nous les déchargeons de tous les à-côtés et ainsi ils peuvent se consacrer à leurs tâches de réflexion marketing, afin de préparer de façon efficace leurs actions de communication!



Mes compétences :

Graphisme

Décoration

Photographie

Création

Communication