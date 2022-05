Mickaël COUSIN

Gérant de la société e-Obs Technologies (http://www.e-obs.fr )



e-Obs Technologies est spécialisée dans la création de plateformes applicatives web et l'édition de logiciel.



Les différentes versions du logiciel permettent de créer et d'administrer des sites internet, sites e-commerce, extranet collaboratifs, outil de gestion d'entreprise (CRM, ERP, gestion commerciale, ...), outils de gestion RH-Compétences.

e-Obs est également spécialisée dans les logiciels QHSE - Qualité-Sécurité-Environnement.



Au sein de la société, qui compte aujourd'hui 9 personnes, je m'occupe essentiellement des aspects commerciaux et administratifs, ainsi que de la gestion de projet.



Mes compétences :

Chef de projet

Édition de logiciels

Développement spécifique

Php