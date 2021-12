Christine TAVERNIER

Profil polyvalent, je suis entre autres responsable de 2 sites internet, sur les parties techniques, rédactionnelles et SEO.



DOMAINES DE COMPÉTENCES :



Formation et assistance :



• Dans le cadre de mon expérience en tant qu’ingénieur d’études en informatique : Formation, support technique et conseils auprès d’un public varié : utilisateurs de logiciels, équipes d’études et d’exploitation d’un service informatique. Co-Animation des sessions de formation pour les utilisateurs finaux. Conception des supports de formation et des manuels utilisateurs.



• Dans le cadre de mon expérience en tant que concepteur web : Accompagnement du client dans la prise en main des outils CMS (système de gestion de contenu) et de l’appropriation de leur site internet. Formation individuelle ou en petit groupe. Conseils. Réalisation de supports pédagogiques personnalisés.



Conduite et gestion de projets informatiques :



Identification des besoins du client, participation à l’élaboration du cahier des charges. Conception et réalisation de solutions adaptées aux besoins des clients et conformes aux standards de l’entreprise. Suivi de projet et assistance aux utilisateurs. Coordination technique et management : estimation des charges et délais, planification, encadrement d’une équipe de développeurs. Management.



Mes compétences :

Web

Joomla

Informatique

Internet

Développement

Chef de projet

J2EE

Java

UML

Formation

Référencement naturel