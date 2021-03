Stephane REMESY

Je suis en recherche d'emploi actuellement et j'ai crée une plateforme communautaire citoyenne pour aider les personnes à s'épanouir dans la vie, de prendre sa vie en main et de pouvoir réaliser la vie qu'ils ont toujours rêvée. C'est une plateforme d'entraide et de partage ou chacun peut trouver ce qu'il recherche ou bien de faire sa part pour bâtir un monde meilleur

Devenir membre c'est gratuit et grâce à nos animations, celles de nos membres, celles de nos partenaires , notre programme d'accompagnement et nos outils libre de droit, notre mission est de vous guider et de vous apprendre a changer de regard, de comportement, voir même de métier. Vivre ou travailler avec le plaisir ça vous tente ? Alors rejoignez-nous !

https://www.way-mouvement.org/



Mes compétences :

Mlm

Santé

Marketing

Montage vidéo

Blog

Email

Leadership

Internet

Réseaux sociaux