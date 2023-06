EXPÉRIENCES RH-FORMATION :



2018-2020 CNAM, Aix-en-Provence, Ile de France, Hauts de France

Certificat de compétence en ingénierie de formation



2011-2012 ALTRAN MEDITERRANNEE, ingénierie IT-Telecom, Aix les Milles

Chargée de recrutement-sourcing



2011 ARINSO France, programmation informatique (Adéquat intérim), Aix les Milles

Gestionnaire des Ressources Humaines



2010 PIGIER, Ecole privée de formation, Aix- en- Provence

Conseillère formation



2007-2008 AIR 84 INTERIM, Agence dintérim, Pertuis

Chargée de missión recrutement et développement



2002 ADECCO, Aix en Provence

Assistante recrutement secteur industrie



AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



2015-2018 IRD, Institut de recherche pour le développement, Marseille Joliette

Contrôleur des dépenses



2013-2014 ENSAM, école supérieur dingénierie, Aix- en- Provence

Responsable adjointe du service financier et Responsable régie de recettes davance



2009 DL IMMOBILIER, agence immobilière, Venelles

Agent commercial



2003-2006 CAISSE EPARGNE, CREDIT DU NORD, BANQUE POPULAIRE, BANQUE CHAIX, CREDIT AGRICOLE

(Adecco / Adia intérim), banque Venelles, Marignane, Marseille, Pertuis

Chargée Clientèle, guichetière, agent commercial



2001 - JRMC. CONSULTANT, Peypin (stage)

Chargée de projet



1998/00 - GROUPE BGF - Immobilier défiscalisant, Les Milles

Commerciale sédentaire



FORMATIONS :



2018 - 2020 Aix-en-Provence Certification Chargé d' Ingénierie de la formation et certification CNAM (NIV6)



2002 Marseille DU gestion des entreprises (Master 1)

EFGC-EMD Marseille, validé par la faculté déconomie dAix en Provence.



2001 Marseille Technicien supérieur en gestion commerciale (NIV5)

EFGC-EMD Marseille,



1995-1997 Marseille UFR STAPS (Sport)





Références



ALTRAN Katia CHAZEIRAT Directrice Agence Aix-en-Provence