Patrice CHERUAULT

DOMAINES D'EXPERIENCES:



En neuf et rénovation,

Toutes surfaces,



- Tertiaire,

- Enseignement, lycées, Collèges,

- Centres commerciaux,

- Logements individuels et collectifs en social, en accession, mixtes et Luxe,

- Social, EHPAD, Crèches

- Hotellerie

- Bâtiments de prestige,

- Musées,

- Métro,

- Stations service carburant, citadines et autoroutières

- Industrie



Mes compétences :

AMO

Assistance technique

Bâtiment

CCTP

Construction

Economie

Étude de prix

Gestion de chantier

Immobilier

Métré

Métrés

Prix

Technique

Technique bâtiment

AutoCAD

Conseil

Ingénierie

Gestion de projet

AMOA

Environnement

ATTIC+