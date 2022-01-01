Menu

Patrice CHOPINE

NIMES

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Nîmes

En résumé

JE SUIS ACTUELLEMENT EN POSTE DANS UN CENTRE WELLNESS A "VATEL NIMES" OU J'INTERVIENS EN TANT QUE COACH SPORTIF ET PROF DE FITNESS.
J'ASSURE EGALEMENT,DANS LE CADRE DE MA SOCIETE ,LE SUIVI ET LE COACHING DE PARTICULIERS ET DE GROUPES DE PERSONNES A DOMICILE,EN CLUB,OU EN ENTREPRISE.

J'AI ETE PROFESSEUR DE MUSCULATION ET INTERVENANT FITNESS DANS PLUSIEURS CLUBS DE GYM DE LA REGION NIMOISE.

DIPLOME D'ETAT BEAECPC AU CREPS DE MONTPELLIER EN 1992,APRES UN AN DE PREPA AU GROUPE METROPOLE A BORDEAUX(1990-91).
J'AI OBTENU MON BNSSA EN 2005.
JE SUIS EGALEMENT SECOURISTE PSE1.

Mes compétences :
construction composite

Entreprises

  • BODYCOACH - Coach sportif

    1992 - 2011 ENSEIGNEMENT DE LA CULTURE PHYSIQUE ET DES DISCIPLINES ASSOCIEES,SUR LA BASE DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES ET ACTUALISEES EN PHYSIOLOGIE,ANATOMIE DESCRIPTIVE ET FONCTIONNELLE,BIOMECANIQUE,METHODOLOGIE DE L'ENTRAINEMENT,NUTRITION, DEVELOPPEMENT ET ERGONOMIE DU MATERIEL.

    PRISE EN CHARGE DES DIFFERENTS TYPES DE PRATIQUANTS DES A.P.S EN TENANT COMPTE DES BESOINS ET DES SPECIFICITES.

    PRISE EN COMPTE DES FACTEURS TRAUMATIQUES ET PATHOLOGIQUES INTERAGISSANT AVEC LE SUIVI ET LA PLANIFICATION.

    ENTRAINEMENT PHYSIQUE POST REEDUCATION POUR DES PERSONNES RELEVANT DE PROBLEMES NUISANT A L'INTEGRITE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR,OU D'UNE ATTEINTE DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE.

    CONSEIL EN EQUIPEMENT MUSCULATION ET CARDIO TRAINING.
    EVALUATION DES COMPETENCES ET MISE A NIVEAU DES CONNAISSANCES LIEES A L'ENSEIGNEMENT DE LA REMISE EN FORME,POUR LE GROUPE "VERT MARINE"

    ELABORATION D'UN REFERENCIEL METHODOLOGIE DE L'ENTRAINEMENT DESTINE A EQUIPER LES SITES DU GROUPE VERT MARINE PROPOSANT L'ACTIVITE REMISE EN FORME.

    ANIMATION ET ENCADREMENTS DE STAGES DE FITNESS

Formations

Réseau