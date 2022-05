Patrice CHOPINE

JE SUIS ACTUELLEMENT EN POSTE DANS UN CENTRE WELLNESS A "VATEL NIMES" OU J'INTERVIENS EN TANT QUE COACH SPORTIF ET PROF DE FITNESS.

J'ASSURE EGALEMENT,DANS LE CADRE DE MA SOCIETE ,LE SUIVI ET LE COACHING DE PARTICULIERS ET DE GROUPES DE PERSONNES A DOMICILE,EN CLUB,OU EN ENTREPRISE.



J'AI ETE PROFESSEUR DE MUSCULATION ET INTERVENANT FITNESS DANS PLUSIEURS CLUBS DE GYM DE LA REGION NIMOISE.



DIPLOME D'ETAT BEAECPC AU CREPS DE MONTPELLIER EN 1992,APRES UN AN DE PREPA AU GROUPE METROPOLE A BORDEAUX(1990-91).

J'AI OBTENU MON BNSSA EN 2005.

JE SUIS EGALEMENT SECOURISTE PSE1.



Mes compétences :

construction composite