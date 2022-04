Emmanuel MACE

Concepteur en stratégies sportives, préparateur physique, Préparateur mental, conseiller en sports de combats depuis 2000, j'accompagne les particuliers dans un programme de remise en forme.



Educateur sportif diplômé d'état et expérimenté, je vous propose un accompagnement sportif individualisé à votre domicile.



Notre premier entretien nous permettra d'établir un bilan de condition physique (questionnaire personnalisé sur votre activité physique, votre profil ostéo-articulaire et musculo-tendineux...) et selon ces résultats et vos objectifs, j'organiserai un plan d'entraînement spécifique selon la durée d'entraînement choisie.



Le coaching sportif à domicile, s'adresse à toutes personnes désireuses de bénéficier d'une prise en charge individuelle qualitative afin de maintenir ou d'acquérir une bonne condition physique, de perdre du poids en association à un régime spécifique, d'avoir la possibilité de faire du sport malgré un emploi du temps chargé....



Je prépare des sportifs de haut niveaux avant de grandes échéances, des acteurs pour un tournage , des chanteurs avant une tournée, des journalistes, et propose mes services pour des émmissions,en tant que rédacteur ou chroniqueur.



J'interviens comme formateur pour les futurs éducateurs et entraineurs sportifs avec une spécialisation sur la préparation physique.



Mon expérience m'a permis de réalisé diverses manifestations, des études de marché et de rentabilité, le management et mise en place de week-end et séjours sportifs de pleine nature et touristiques en France et à l'étranger.



J'oriente mon coaching sportif et mental vers les cadres et les salariés d'entreprise afin de les sensibiliser à l'optimisation des compétences, la gestion du stress, l'équilibre personnel et professionnel: le bien être et la santé.



J'interviens en temps que consultant et formateur, en individuel ou en groupe.



Mes compétences :

Personal trainer

Fitness

Coaching sportif

Self Défense