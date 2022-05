Patrice COFFINET

Depuis plus de 15 ans , j'exerce ce métier passionnant du commerce, j'ai rencontré plusieurs catégories de clients et je me m'adapte dans toutes les situations. Je suis impliqué dans tous les postes que j'ai occupé et je suis aujourd'hui déterminé à garder ce statut de responsable , qui correspond à mon caractére.Mes clients me sont fideles car je leur apporte les reponses à leurs besoins, je sais gerer les priorités et manager mon equipe.



Mes compétences :

Déterminé

dynamique

Organisé

RIGOUREUX