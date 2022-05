Patrice COGNET

Réalisation et pilotage de gros projets d’automatisme et supervision (env. 40000 points sur 30 serveurs virtualisés sur VMWARE), test et essais sur plateforme de test.

Rédaction des ‘’Best Know Methods’’ (cahier des bonnes pratiques) en automatisme, instrumentation et supervision pour les sites ST dans le monde (Singapore, Etat unis, Italie, Sicile, France)

Chef de projet (divers projets > 50 000€, plusieurs projets sur les économies d’énergie).

Conception d’architecture d’automatisme et de projets d’informatique industrielle, suivi des travaux.

Management de contrats de maintenance.

Support expert sur les autres sites, Formation des techniciens et ingénieurs (Mission en France et étranger).

Veille technologique (participation au bureau de l'association ISA France), gestion de l’obsolescence.

Audit technique des autres sites en vue de recommandations techniques.

Expert des automates Schneider et Siemens FH mais aussi des produits de supervision Wonderware (Intouch, Archestra, Historian, WSP,..), Citect.



Mes compétences :

ASP

Automation

CMMS

GMAO

GTC

IAS

Informatique

Instrumentation

Intouch

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Supervision

VMware

Wonderware

Wonderware InTouch