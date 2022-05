Patrice COLONNA D'ISTRIA

Etre où ne pas faire le Clown ? Pourquoi faire ? Pour rire ?



Un clown, tapis en chacun de nous s’apprête à surgir dans cet espace de jeu où quelque chose de nous va s’affirmer, prendre forme, naître, mourir, renaître puis finalement nous échapper encore une fois pour nous surprendre par ces chutes qui ouvrent un autre espace d’intelligence…

Drôles de chutes ! Elles appellent le rire, elles expriment tous ces jeux de la vie, elles bousculent notre rapport au monde, elles nous offrent une autre façon d’entrevoir ce que nous sommes.



C’est si bon de rire. Si bon de provoquer le rire chez l’autre. Si bon d’apprendre à rire de soi, se découvrir et s’ouvrir.

Vous deviendrez celui ou celle qui ne sait pas, se trompe, hésite, s’empêtre, puis virevolte, et se dégage.



Dans l’intelligence du corps, vous découvrirez l’endroit où ça jubile, ça bascule, ça rebondit.

Dans le plaisir du jeu, par l’engagement du corps, mine de rien, votre clown va prendre forme pour la joie, par le don, l’écoute, la rencontre, et émerger pour le bonheur de tous.



Ce stage s’adresse à toute personne en quête d’elle même dans une énergie aussi ludique que bienveillante.



C’est un travail d’éveil des différentes facettes de soi même, mises en lumière d’instant en instant dans le miroir du regard public





Mes compétences :

Restitution

Cafes