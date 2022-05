Patrice COMBES

Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la découpe / emboutissage dans le secteur de l'automobile

Concepteur d'outillage à suivre , de reprise et de moyen de contrôle

Suivi de projet pour un équipementier

Chef de projet pour la gamme de produit du client VALEO ESSUYAGE ( conception , qualité , cout , délai )

Management et pilotage du service design

Responsable de l’intégration des nouveaux process sur site de production pour assurer le fonctionnement , la qualité et le cout du produit en relation avec l’équipe projet en central

Management de l’amélioration continue des process via le TRS , 5S ,SMED , VSM et l'ergonomie au poste de travail tout en préservant la sécurité de l’opérationnel

Management des finances et du budget de son service via une analyse des couts , plan de réduction des dépenses et via l'innovation de nouveaux moyens budgétisés

Management de la partie maintenance de l'outil de travail via la réalisation interne ou le management de sous-traitant tout en préservant les couts et les délais



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Gestion de projet technique

Packaging

Gestion de la relation client

5S

Cahier des charges

VSM

Amélioration continue

TMS

Bonnes Pratiques de Fabrication

Relations clients

Méthode SMED