Patrice COUDRAY

Je suis passionné par l'Innovation, l'Ingénierie Biomédicale, les dispositifs et services pour la santé, le bien-être et la qualité de vie des populations.

Je suis un expert de la High Tech Médicale, des solutions de diagnostic et de thérapie, des modalités d'Imagerie Médicale.



J'ai l'expérience de 2 grands groupes, leaders en innovations, technologies et solutions médicales avancées.

J’ai la connaissance des acteurs et professionnels de la santé, privés et publics, réseaux de soins, centrales d’achat, …

J'ai la compétence de la vente complexe, du marketing, de la gestion de produit et du management des équipes.



Mes compétences :

Radiologie

Imagerie médicale

IRM

Échographie

Stratégie de communication

Lancement de produits

Développement produit

Gestion de produit

Nouvelles technologies

High tech

Scanner

Management

Marketing stratégique

Marketing opérationnel