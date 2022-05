Patrice COUMET

Consultant Senior Conformité Pharmacie: Production Stériles - Chimie - Biotechnologies.



A occupé pendant 30 ans des postes à responsabilité dans la production pharmaceutique, essentiellement pour les formes injectables.

Forte compétence en:

- AQ - Assurance Stérilité, Gestion des deviations, CAPA, Coaching &Mentoring QA

- Q&V - Pratique de la norme ASTM E2500

- Gestion de production (produits stériles et non stériles),

- Conception, installation et maintenance d’ateliers de fabrication & utilités dédiés aux produits injectables (ateliers de production, stations de traitement d’eau, laboratoires de bactériologie HVAC) - Formulation et rédaction de dossiers d’AMM.



Spécialisations : Ingénierie de Production stérile et utilités propres. Assurance Qualité. Qualification et Validation



Mes compétences :

Assurance Qualité

Commissioning Qualification

Ingénierie fill/finish

Assurance Stérilité