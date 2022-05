Patrice COUMET

A occupé pendant 26 ans des postes à responsabilité dans la production pharmaceutique, essentiellement pour les formes injectables. Forte compétence en gestion de production (produits stériles et non stériles), en conception, installation et maintenance d’ateliers de fabrication & utilités dédiés aux produits injectables (ateliers de production, stations de traitement d’eau, laboratoires de bactériologie HVAC) ainsi qu’en formulation et rédaction de dossiers d’AMM. Pratique éprouvée de la gestion des ressources humaines associée : encadrement, animation, formation, HSCT. Pratique de la norme ASTM E2500.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique