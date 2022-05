Patrice COURTOIS

Rattaché au Directeur de centre, j'ai pour mission de:

Organiser et superviser l'activité du service logistique commerciale.

Manager et fédérer les équipes de livreurs répartis sur plusieurs antennes (35 collaborateurs)

Contrôler, analyser et traiter les données au niveau commercial, logistique commerciale et RH



Mes compétences :

Pisciniste

Comptabilité générale

Communication interne

Management

Service client

Gestion de la relation client

Microsoft Access

Management opérationnel

Microsoft Excel

Négociation

Microsoft Word

Vente

Communication externe

Comptabilité analytique

Gestion des stocks

Microsoft PowerPoint