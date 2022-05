Patrice CRESPEL

"Si chacun se retrouve au meilleur de lui-même, alors se déploie le meilleur potentiel de tous"



Mon expérience de l'entreprise conjuguée à l'expertise de praticiens et formateurs (qui maîtrisent le langage du corps et les techniques de relaxation), nous a permis de constituer un groupe d'intervention dédié au bien-être des salariés et de leurs dirigeants.



Que ce soit pour recréer le lien entre le corps et l'esprit, apprendre à se relaxer ou se dynamiser, retrouver calme et lucidité, restaurer sa motivation, son efficience,... il existe des solutions simples, conçues pour l'entreprise, adaptables et reproductibles.



Attention : une séance découverte serait susceptible de vous en convaincre !



