Patrice CUTIER

Présentation

Depuis mon arrivée à Lyon en avril 2011:



.Mise en œuvre d'une stratégie pour atteindre les objectifs confiés.

.Définir et faire appliquer la politique du groupe.

.Déterminer et donner les objectifs auprès des différents responsables de services (Directeur commercial, directeur des services clients, directeur administratif et financier)

.Gestion des budgets par la mise en place d'animations, de promotions, de publicité ,etc...

.Analyse des résultats et prendre les mesures correctives nécessaires.



Janvier 2014

Directeur Général Toshiba Région Centre Est (Lyon - Aubière)



Janvier 2013 - Décembre 2013

Directeur Général Adjoint Toshiba Région Centre Est (Lyon - Aubière)



Avril 2011- Décembre 2012

Directeur commercial Toshiba Région Centre Est (Lyon - Aubière)



Avril 2009 - Mars 2011

Directeur commercial Toshiba Région Centre à Orléans



Aout 2005 - Mars 2009

RESPONSABLE DE SECTEURS (INSPECTEUR DES VENTES) RHONE, ALPES, AUVERGNE pour TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS S.A. - 92804 Puteaux.



Juin 2000 - Juillet 2005

Chef des ventes sur les départements 25,70,88 et 90 pour Activ Toshiba Bureautique 57000 Metz



Mai 1998 - Mai 2000

Commercial Bureautique sur le département 90 (territoire de Belfort)pour Activ Toshiba Bureautique 57000 Metz





Novembre 1989 - Avril 1998

Responsable de magasin



Centres d'intérêt

La moto - La piscine - Les voyages



Sa société

TOSHIBA REGION CENTRE EST (T.R.C.E)

Secteur : Communication et Médias - Impression - reprographie

TOSHIBA Leader sur le marché de la bureautique, T.R.C.E est issue du rapprochement des sociétés Burotic System et Ceprho, la filiale T.R.C.E est présente sur 10 départements des régions Rhone-Alpes, Auvergne et Bourgogne depuis plus de quinze ans.

Nos 120 collaborateurs, répartis dur nos 6 agences, sont à votre écoute pour répondre à vos besoins en vous proposant des solutions et services innovants en matière de gestion de documents.

Imprimantes multifonctions, gestion de documents, logiciels, gestion de périphériques, audit et conseils, formation, maintenance

Localisation : LYON - France



Mes compétences :

Bureautique

Management