Patrice DAGUET

Responsable d'applications informatiques dans le secteur de l'industrie, je prend en charge la conception, la réalisation, la sélection, la configuration, les tests, la formation, et la maintenance des logiciels destinés aux services de l'entreprise. Je prends la responsabilité des applicatifs et de l'architecture du système d'information de l'entreprise et mets en oeuvre la stratégie informatique de l'entreprise.

En relation avec les fournisseurs, les équipes centrales informatiques et les utilisateurs dans les sites, je suis garant de l'intégrité et de la performance des logiciels et des équipements informatiques.

Responsable des systèmes et chargé des projets, je suis l'interface entre les sites/services et les fournisseurs internes ou externes. Dans un contexte multi-sites et international, je pratique au quotidien l'anglais.



Mes compétences :

ERP

Informatique

PGI

Responsable informatique