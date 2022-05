Patrice Damien GUILLEN

Conception et création Produit industriel, architecture, Design bijoux, Dessin technique, Illustrations, Images de synthèse 2D 3D,

Impressions 3D,

Réalisation Petite Séries, Production,

Communication, audite.



Passionné d'art et d'informatique depuis ma plus tendre enfance, je suis devenu un spécialiste des images de synthèses au service de la création industriel, Artiste du fond du coeur, mes idées s'affirment par leur originalité et leurs efficacité.



C'est le fruit d'une étroite collaboration entre les partenaires ainsi qu'un travail appliqué qui m'a fourni au cours des 10 dernières années de solides expériences dans les domaines de l'audiovisuel, du design industriel et de l'architecture.



Mes compétences :

Modelisation 3d 3dsmax

Autocad 2d/3d

Suite Adobe Creative suite

Office, keynote, page...

Creation maquettes volume

Impression 3d

Scan 3d

Rigging, skinning, techniques 3d

Modélisation zbrush

Connaissance matériaux, injection plastique...

Dessin académique, illustrations

Textiles et technologie du sport

Création bio personnage

Illustrations feutre/ encre numerique

Communication Management

Dessin technique

Architecture

Design industriel naval

Bijoux création industrielle

Montage informatique

Aménagement d espaces

Website Design

User Interface Design

2D

3D

Android

Autocad

Cascading Style Sheets

HTML

Java

Linux

Personal Home Page

WordPress