Philippe BESSI

Pendant mon expérience de Directeur Artistique, j'ai pu appréhender et développer des stratégies créatives adaptées pour chaque client. Traduire sous formes de visuels un message, une idée, une philosophie pour une marque ou une institution est un défi passionnant à relever...



Dans le secteur de la Formation Professionnelle :

Enrichi par le contact avec les professionnels des métiers de l’image et des industries graphiques, j’ai du mettre en place des stratégies pédagogiques personnalisées pour répondre à des problèmes techniques multiples. La formation professionnelle me permet une remise en question réactive nécessaire au suivi des progrès technologiques et de la communication visuelle et de l'infographie...



Mes compétences :

Technique

Responsable

Rédactionnel

Créatif

Coordination

Illustration

Rigoureux

Infographie

Dynamisme

Photographie