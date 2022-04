Bruno BECOURT

Professionnel de l'animation haut de gamme. Mise en lumière d'événements ou sonorisation de concerts.

S'adresse aux particuliers (mariages, anniversaires, réceptions...) et aux professionnels (agences réceptives, entreprises organisants des Evènements, défiles de mode, lancement de nouveaux produits...)

Dj officiel du salon du mariage et du PACS de Biarritz.

Membre du pool Dj Buzz et finaliste sud-ouest du Deejaylive 2010.

20 ans d'expérience au service de la réussite de vos Evènements !



Mes compétences :

Animation

ECLAIRAGE

Musique

Sonorisation

Spectacle