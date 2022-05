Patrice DARROUSSAT

Président, fondateur d'aQtyS ; un cabinet de conseils et d’assistance opérationnelle dans le domaine de l’immobilier résidentiel (social et privé).

Nos actions ; participer à la sécurisation des opérations en toute indépendance; de l’étude d’opportunité au montage du projet.



J'interviens directement auprès de Losfor, le Groupe le Moniteur et Groupe Territorial dans le cadre de mission de formation dans les thématiques liées aux métiers des opérateurs sociaux et privés sur les thèmes suivants:

La primo accession

L'accession sociale

Les investissements DUFLOT

L’application de l'art. 55 de la loi SRU (chez les opérateurs privés et bailleurs sociaux)

Les résidences de services (mise en place des prévisionnels d’exploitation avec les opérateurs)

L’ e-commerce au service des programmes VEFA et VIR

L'organisation des ventes du parc HLM



Mes compétences :

Conseil

Urbanisme

Formation

Architecture

Gestion de projet

Conseil immobilier