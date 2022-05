Patrice DAUTREBANDE

Professionnels de la sécurité, de la prévention des accidents du travail et du bien-être de votre personnel, nous pouvons utilement vous conseiller :



- Analyse des postes de travail

- Visite des lieux de travail

- Analyse des risques

- Mise en place d’un système dynamique de gestion des risques

- Information et formation du personnel (manutention, incendie, premiers secours (AR 15/12/2010), dangers électriques…)

- Etablissement d’un plan de lutte contre l’incendie

- Détermination et mise en application d’une politique environnementale cohérente



Mes compétences : Conseiller en prévention niveau 1, Conseiller en environnement, Coordinateur sécurité santé niveau A.



Mes compétences :

Analyse risques

Environnement

Formation

Iso 14001

ISO 18001

ISO 9001

Prévention

Secourisme

Sécurité

Sécurité Du Travail