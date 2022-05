Patrice de BONNAFOS est diplômé en Droit du Travail et de la Sécurité Sociale de la Faculté de Paris I Panthéon – Sorbonne, DEA de Droit du Travail et de Sécurité Sociale, maîtrise et licence de Droit Privé.



Il a prêté serment, en tant qu’Avocat, auprès de la Cour d’Appel de Paris, courant février 1981.



Il a d’abord exercé successivement dans trois cabinets parisiens spécialisés en Droit du Travail et intervenant essentiellement auprès des entreprises (Laboratoires Pharmaceutiques, journaux régionaux, sociétés de l’audiovisuel public, compagnies d’assurances et banques…).



Il a quitté le barreau de Paris pour s’inscrire au sein du Barreau de Nantes, en 1988.



Son cabinet de trouve 1 rue du Pont Sauvetout à Nantes (44000).



Il défend les entreprises, dans les domaines du Droit du Travail, de la Sécurité Sociale, dans le Droit de la Construction, et le Droit Commercial et intervient dans toute la France, aussi bien dans les entreprises qui le mandatent que devant les juridictions (Conseil de Prud’hommes, Tribunal de Commerce, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Juridiction de Proximité, Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel et juridictions pénales…).





Patrice de BONNAFOS

Avocat

1 rue du Pont Sauvetout

BP 52029

44020 NANTES Cedex 1

Tél. 02.40.48.61.39.

Fax 02.51.72.25.41.

Adresse mail : patricedebonnafos@wanadoo.fr