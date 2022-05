Patrice DE BROISSIA

Bonjour,



J’accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation et de réorganisation ayant des impacts sociaux : Conseil amont, Mobilité interne, Plans de départs volontaires-PDV, Points Informations Conseil-PIC, Antennes Emploi, Outplacement.



Je suis également passionné par la GPEC 'à chaud' qui permet de faciliter l'employabilité interne / externe, et je m'intéresse aussi aux questions de troisième partie de carrière.



Vous êtes une entreprise et vous réfléchissez à ces sujets ? n'hésitez pas à échanger avec moi

(mon adresse mail directe est pdebroissia@oasys.fr ).



Bonne journée, et merci d'avoir consulté mon profil !



Mes compétences :

Coaching individuel

Management d'équipes

Accompagnement de dirigeants

Marketing direct

Communication corporate

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Transition professionnelle

Stratégie digitale