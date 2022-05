Patrice DE ROUS

Depuis Janvier 2017, président de la sasu PDR-Transports.





Acheteur en transition professionnelle.



Spécialiste en air propre, génie climatique, réhabilitation de systèmes aérauliques, composants pour centrale de traitement d'air à vocation industries agroalimentaire, pharmaceutique, salle blanche.



· Homme d’implication et de terrain.

· Missions: Anticiper, organiser, optimiser, négocier, gérer.



Compétences



Connaissances techniques des produits.

Maîtrise des procédures d’achats.

Définition des conditions de commandes, des livraisons, des délais et du paiement.

Négociation des achats avec les fournisseurs dans le respect des budgets et des contraintes techniques.

Recherche de fournisseurs potentiels au national et à l’international.

Gestion des factures fournisseurs et règlement des litiges.

Coordination logistique des flux en amont et en aval.

Utilisation journalière du logiciel gestion commerciale SAGE et des outils office Word, Excel, Power point.

Gestion des stocks, des achats et de l’approvisionnement des matières premières, des consommables.

Responsable de la logistique transport.



Réalisations.



Optimiser et se remettre en cause, repenser le schéma logistique.

Mise en place d’une logistique des approvisionnements en juste à temps.





Élaboration d’un partenariat commercial et financier avec les fournisseurs.



Négocier les encours

Les meilleurs prix

Le meilleur service logistique.

Établir des accords cadres



spécificités des produits et du marché.

Marketing opérationnel



Spécificités des produits :



Technique et moteur.

Qualité irréprochable- Conforme à la demande au niveau des caractéristiques de fonctionnement .



Spécificités du marché : Respect absolu des délais, respect absolu des données de fonctionnement.



Révision des procédures à partir d’une analyse des spécificités.

Marketing stratégique.



Maîtrise des transports sur achats.

Mise en place de procédures de gestion de la qualité sur les composants et sur le produit fini.

Réduction drastique des stocks

Etablissement d’une liaison informatique de gestion des stocks et de production.



Quantification des coûts de stockage et de production.



- Déterminer les coûts exacts des stockages

- Déterminer les coûts exacts de production



Moyens :

- Chronométrage des différentes tâches de production.

- Standardisation des matières premières

- Optimisation du stockage de matière première.

- Suivi et contrôle du travail par un pointage adapté au calcul des coûts réels de production.



Résultats . amélioration des postes et conditions de travail.

Limitation des dysfonctionnements et du gaspillage.

Amélioration de la marge commerciale.



Mes compétences :

Gestion des achats