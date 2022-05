Patrice DECHAUMONT

étude à Heidelberg dans les industries Graphiques - OAA Tournay Études dans la com. Certification de mes Diplômes à l'École Supérieur Estienne - Oscars de l'Imprimés de Qualités 1970 à 1978 - I.P.R.E.I.G. ( Institut Professionnel de Recherches et d'Études des Industries Graphiques ). - Industrie du Papier - des Encres + Encres Alimentaires - Vernis de surface(s) + vernis Alimentaire(s) - Produits dérivés pour les mouillages - les Plaques Quadris. - Stop-Matic coupe de Roto 1970 - NMPP + MPL en tant que Responsable de centre de Dépôt de Presse + Ex. Inspecteur des Vente aux NMPP et MPL

Photogravure D.I. 1994 sur la Première GTO Heidelberg 4 Coul. et actuellement le Pré-Presse en CTP Films - CTP To Plaques - Dorure - Impressions Sec Gaufrages -Tempographie - Héliogravure - Flexographie - et pour rebondir chauffeur de Presse Gratuite pour la Société Adrexo.. Je suis dans se domaine un Professionnel depuis des Années, et je n'ai jamais fait que de travailler dans le domaine de la Presse. Responsable de Fabrication - Poscurseur du D.I. Photogravure direct sur Presse d'Impressions - Formateur Professionnel et Recruteur RH - Impression : Roto - Offset Roto,Continu-Snap - Offset 0,72 x 102 - 120x160 - Impression Flexographique divers supports - + Brochage(s).

Créateur de Pat / Import / Export le 01Mars 2013.



Mes compétences :

acheteur

Conducteur offset

Directeur de production

Gérant de société

Imprimerie

Presse

Production

Qualité

ventes