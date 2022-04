Abbes KACEMI

J'ai acquis en plus de 17 ans une expérience significative dans le management des équipes,l'animation d'un réseau de points de vente,la gestion,l'application de la politique commerciale et des concepts du Groupe : Bonjour, Brioche Dorée, Escale des Arômes, SPAR, CASINO.

Mon objectif est d'aider les managers à faire progresser leur chiffre d'affaires, en les conseillant et en créant une émulation positive entre eux , dans le but de se surpasser et ainsi d'atteindre leurs objectifs.



Depuis 2010 chez ADREXO, je mets en pratique mon expérience réussie acquise chez TOTAL, en tant que MANAGER de proximité, dans les domaines de la gestion , du contrôle qualité et de l'animation des équipes de distributeurs !

C'est un nouveau challenge pour moi que je vis au quotidien avec passion et détermination .



Mes compétences :

Management

Marketing

Distribution

Communication

Internet

Adobe Photoshop