Patrice DEFOIX

Passionné depuis toujours par la communication et la vente, je veux poursuivre ma voie.

Ainsi, grâce à ma formation, mais surtout à mon expérience, j'ai acquis sans conteste une

parfaite maîtrise des outils et techniques liés à la vente.

De plus, les qualités tant personnelles que professionnelles, que j'ai développée jusqu'alors,

tout autant que ma passion pour mon métier, alliées à une excellente connaissance du

terrain, me portent à croire que je peux efficacement vous aider au sein de votre entreprise.

Je suis donc persuadé que mon expérience et mon envie de faire évoluer ma carrière

peuvent vous servir et vous apporter autant que ce que vous avez à m'offrir.

Aussi, je reste à votre disposition pour l'entretien que vous m'accorderez afin que nous

approfondissions ensemble nos motivations communes.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Stratégie commerciale

Avant vente

Logiciel CRM

Vente B2B

Autonomie

Gestion de la relation client

Adaptabilité