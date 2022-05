Patrice DEHOUR

Devenu formateur depuis janvier 2014, après un parcours professionnel qui a débuté dans l'industrie Métallurgie durant 12 années environ, puis 11 ans dans une société de transport et logistique.



Mon expérience m'a permis d'appréhender plus facilement les formations " Conduite de chariots élévateurs" et " Conduite des ponts roulants".



J'espère perfectionner, voire développer mes domaines d'interventions, dans divers types de formations.



Reçu attestation formation de 4 modules sur " Acquérir les bases en prévention des risques professionnels", délivrée par INRS.



Mes compétences :

Bonne présentation

Communication orale

Microsoft PowerPoint