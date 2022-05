Présentation : DE2C

Patrice DEMANGEL

Demangel Équilibre Conseil Cuisine



Cuisinier depuis plus de trente ans, chef de cuisine au Sofitel Thalassa de Biarritz depuis 1996 et consultant, j’anime désormais des ateliers de formation en France et à l’étranger pour donner envie de découvrir une cuisine gourmande « Saine et Bien Être ».



Au fil du temps, cette orientation a été donnée à ma façon de cuisiner.

Les notions d’équilibre et d’hygiène alimentaire viennent s’ajouter à cette approche de la gastronomie, en respectant le rythme des saisons, la qualité des produits, tout en gardant cet esprit gourmand, convivial et généreux de la cuisine.

Ce savoir faire en formation et conseil, doublé d’une solide expérience professionnelle, m’ont donné envie de faire passer ces notions aux générations futures, en accompagnant des projets divers et variés de façon personnalisée. Cet accompagnement permet la mise en place de nouveaux concepts tout en considérant l’approche de la structure (gestion, orientation de la cuisine et organisation des locaux).

Ces différents concepts s’adressent aussi bien à des restaurants gastronomiques, d’hôtels, de spas et de thalassothérapies mais aussi bien à des brasseries qu’à la restauration collective.

Ces trois dernières années je me suis occupé de l’ouverture des Manoirs de Tourgéville ( création de la carte et menus, achat du matériel, recrutement du personnel, mise en place des protocole de gestion et d’hygiène. J’ai également fait l’ouverture du Sofitel Thalassa Sea & Spa d’Agadir au Maroc (mise en place du concept de restauration « sain et bien être » au sein des 4 restaurants et le suivi pendant 10 mois). je m’occupe depuis 2 ans du conseil pour la restauration de la chaine de Thalassothérapie Thalazur, 7 établissements, (création d’un concept de cuisine de qualité avec des produits de proximité, dans un respect de la région qui les entoure et des principes d’une cuisine santé, formation des chefs de cuisine et de leur équipe).

Travaillant à l’élaboration de nouveaux produits pour l’agro-alimentaire, j’adapte ma formation en fonction des établissements afin de pouvoir associer plaisir et bien être.

J’apporte un « œil extérieur » aux professionnels pour la réalisation d’audits de production et de gestion d’établissements ainsi que des propositions de nouvelles tendances en restauration et de réorganisation des locaux (cuisine et salle).

Ainsi je vous propose mon expérience et ma sensibilité pour cette cuisine « saine et bien être » pour vous et vos équipes !

Contactez-moi afin de trouver ensemble des solutions en conseil ou en formation !

DE2C

Demangel Équilibre Conseil Cuisine

6 avenue des Piverts

64 600 Anglet

FRANCE

00 33 (0)6 33 41 56 36