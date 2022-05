Patrice DENIS

Je suis actuellement enseignant en section de techniciens supérieurs (STS) SIO (services informatiques aux organisations) option réseau du Lycée Merleau Ponty de Rochefort.



Je suis également ingénieur Recherche et Développement spécialisé en traitement d'images et de documents.

J'exerce également des enseignements d'informatique et de traitement du signal dans le supérieur.



Doctorat d'Électronique (décembre 2007)

Spécialité : Traitement du Signal et des Images



J'aime passer mon temps libre avec ma famille, regarder les oiseaux, cultiver des légumes au potager...

J'aime également tout particulièrement observer les étoiles, planètes et autres objets du ciel profond lorsqu'il fait suffisamment sombre pour les voir au télescope et que les nuages ou la pluie ne s'invitent pas entre nous.



Mes compétences :

Recherche

Traitement d'images

XHTML

Informatique

Modélisation

Analyse statistique

Appels d'offres

Rédaction de contenus

Travail en équipe

Mathématiques

Traitement du Signal

Développement logiciel

Recherche scientifique

Bureautique

Numérisation

Cahier des charges

Communication

Test

Programmation orientée objet

C

C++

OpenCV

Ada

Object Recognition

Algorithmie

LaTeX

Ruby

Python

Vision

CBIR

Java

Programmation informatique

GNU/Linux