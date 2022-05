Patrice DESCOURT

Compétences INFORMATIQUES

Connaissance des systèmes Windows et Linux

Langages C/C++, Fortran, Java, Mathematica, Maple et Flash Actionscript (Web)

Conception d’algorithmes spécifiques

Conception/programmation de codes informatiques

Création de sites Web sous Flash

Expertise en technologies numériques

Expertise scientifique de l'intelligence collective appliquée à l'informatique

Réseaux de neurones dynamiques auto-organisés



SCIENTIFIQUES

Modélisation de systèmes physiques complexes

Implémentation informatique de ces modèles

Simulation numérique

Expertise en physique fondamentale et appliquée

Expertise en systèmes Intelligence Artificielle



