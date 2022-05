Patrice DESSAIGNE

L'entreprise OTTAVI PEINTURE, entreprise créée en 1978, est spécialisée dans le domaine de la peinture générale et la pose de revêtement de sol souple.



De par son ancienneté de 37 ans, elle a su fidéliser une clientèle reconnaissante de son application au travail et du sérieux dans la gestion des travaux.



Notre professionnalisme nous permet de proposer aux particuliers, professionnels et collectivités locales des prestations de peintures intérieures, de revêtement de sol ou de ravalement de façades réalisées avec qualité et dans les règles de l’art.



L’expérience acquise au fil de ces 37 dernières années dans le domaine de la peinture et les compétences de nos équipes font qu’aujourd’hui nous sommes en mesure de répondre au mieux à la demande de nos clients et de leur offrir des solutions complètes et de qualité.