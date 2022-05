Patrice DEVOILLE

Formateur informatique spécialisé dans les formations sur les réseaux sociaux, les outils de mobilité (Tablettes, smartphones, ...), la bureautique, les formations techniques réseau et les outils de gestion des gammes EBP et SAGE PE (API).



Intervenant auprès de nombreux organismes comme les centres de gestion, les chambres de métiers, certains ministères, les IUT ou directement en entreprise, je rencontre un public très différent, allant des métiers de l'artisanat aux professions libérales, en passant par les agriculteurs, les viticulteurs, les commerçants et les étudiants...



Mes compétences :

