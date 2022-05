Patrice DHOTEL

30 années d’expérience chez l’annonceur et en agence m’apportent les compétences et l’adaptabilité nécessaires à la réussite de missions globales. De formation Marketing/Ventes, spécialiste des marchés grande consommation et du B2B, j’ai eu la chance de lancer et de gérer un grand nombre de gammes de produits et services sur les marchés européens. Passionné de nouvelles technologies, j’ai en tant que gérant-fondateur lancé avec succès 2 sociétés d’édition multimédia ainsi qu’une agence conseil en marketing/communication on-line.



Mes compétences :

Directeur marketing/ ventes

Développement informatique

Communication institutionnelle

Gerance-Management d'équipes

Marketing Communications

Direct Marketing

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Statutory Accounts

Treasury Operations > Treasury management

Agora