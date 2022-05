Patrice DI CARLO

Conseiller clientele depuis plus de 20 ans dans différents domaines (Finance, conseils aux entreprises, photovoltaïque etc...), j'ai suivi une formation de Gestionnaire PME/PMI adjoint de direction en 2019 afin d'évoluer sur des postes plus transverses associant Responsabilités administratives / Responsabilités Commerciales / Gestion Financière / Analyses fonctionnelles (tableaux de bord d'activité etc.. via outil CRM) - Connaissances des procédures comptables (saisie etc...) et de de la préparation des bulletins de paie - Connaissances RH



Doté d'un excellent relationnel et d'une grande capacité d'adaptation



EN RECHERCHE ACTIVE DEMPLOI



Mes compétences :

Relations clients

Conseil

Adaptation

Animation de réunions

Travail en équipe

Comptabilité générale

Organisation du travail

Microsoft Office

Connaissances RH