Patrice DIDIER

Après avoir passé 30 ans dans l'informatique, en tant que pupitreur, analyste d'exploitation, responsable de projets puis responsable de Production et Pilotage, j'ai décidé de changer de trajet professionnel et suis devenu Responsable de l'Environnement de Travail (Services Généraux).

J'ai en charge les sites Humanis de Saran, d'Olivet et de Bourges, plus quelques micros sites. Mon équipe actuelle est composée d'une trentaine de personnes.



Mes compétences :

Chef de projets

Manager