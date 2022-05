Patrice DIDIER

J'ai intégré MAAF Assurances en oct.1987 comme commercial à l'agence de Saint-Nazaire (44).

J'ai développé le portefeuille du point MAAF de Pornic à compter de sept.1991, qui est devenu une antenne de l'agence de Saint-Nazaire en 1995.

A partir de juin 1995, j'ai été promu Itinérant régional, avant d'accéder aux responsabilités de Manager d'entités commerciales de juin 2000 à mars 2016, où j'ai évolué dans le management d'équipes en agence de plus en plus importantes.

Durant cette période j'ai mené diverses missions transverses, telles que;

- Délégué à la Prévention Routière MAAF Assurances en partenariat avec l'association ANPER et la Police Nationale, et Inspecteur Départemental Sécurité Routière auprès de la Préfecture de Nantes, de 2005 à 2010,

- Chargé de formation des équipes commerciales du grand ouest et leurs managers, de 2008 à 2013...

J'ai ensuite souhaité saisir de nouvelles opportunités pour garder ma pleine motivation et découvrir de nouvelles expériences, dans un tout autre contexte;

J'ai choisi de prioriser un projet familial dont l'objectif est maintenant atteint.

Je recherche dorénavant de nouveaux challenges professionnels en lien avec mes compétences de Manager d'équipes, et/ou Responsable d'entités commerciales.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Autonomie commerciale

Fiabilité

Organisation du travail

Rigueur

Federateur

Autonomie professionnelle

Techniques de vente

Travail en équipe

Animation commerciale

Négociation commerciale

Animation de réunions

Animation de formations

Animation d'équipe

Communication

Leadership

Charisme

Aisance relationelle

Curiosité

Prise de recul

Chargé de clientèle

Enthousiasme

Prise de décision

Analyse

Adaptabilité

Persévérance

Altruiste