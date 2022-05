Patrice DIGONNAUX

Passionné par la relation clients, j’ai à cœur de répondre aux besoins de mes clients Grands Comptes Entreprises, dans un souci permanent de qualité et de satisfaction.



Echanger avec les dirigeants et les décideurs sur leurs enjeux, projets et problématiques, et identifier des pistes de collaboration permettant d'améliorer leurs performances, est ce qui me motive au quotidien :

Développer les ventes, Optimiser les processus, Améliorer la compétitivité, et Faciliter la vie au quotidien.



En tant que Responsable Grands Comptes sur la Région Rhône-Alpes mon approche conseil s'opère auprès des domaines d'intervention suivants :

- Marketing/Communication : mise en place de dispositifs de communication innovants, alliant le meilleur du papier, du numérique et de la proximité humaine de nos facteurs, pour améliorer la mémorisation de vos messages et rendre plus performant vos REX de campagne

- Démarches RSE : Accompagnement dans vos démarches environnementales, autour de solutions de valorisation des papiers bureautiques ou de désarchivage, mais aussi conseils et diagnostics autour de la mobilité de vos collaborateurs (Plan de Mobilité, Audit de Gestion de parc automobile…), et également formations éco conduite et prévention des risques routiers

- Processus organisationnels : mise à disposition de nos 80 000 facteurs connectés, forts d'un capital confiance et d'une proximité sans égal avec les clients : collecte d'informations, distribution avec message oral en face à face en surpression media, vigie auprès de personnes ou des biens...

- Gestion Documentaire: Epauler et accompagner vos services (RH, DAF, Courrier, Logistique,..) sur vos projets autour de l'efficacité documentaire (numérisation, externalisation, workflow, dématérialisation, e-matérialisation, ...) avec notre filiale Docapost



Quelle que soit votre problématique, n’hésitez pas à me consulter pour toute information ou demande d’entretien.