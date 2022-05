Thierry VILLEDIEU

Expert de la satisfaction client, j'accompagne le déploiement des projets de nos Grands Clients en région Rhône Alpes avec lesquels nous avons le plaisir de travailler au sein de La Poste Solutions Business.

L'anticipation et la réactivité rythment mes journées afin d'assurer les prestations vendues.

Mes domaines d'intervention sont :

La communication commerciale et le marketing relationnel

Les échanges de flux d'informations au sein des entreprises(quelque soit le support )

La logistique et le colis

Les flux internationaux

La responsabilité sociétale et environnementale

Pour toute question n'hésitez pas à me contacter

à très bientôt